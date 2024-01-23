الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه رجل مباراة مصر ضد كاب فيردى فى كأس أمم أفريقيا

تريزيجيه
تريزيجيه

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة مصر ضد كاب فيردي في دور المجموعات للمسابقة.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط من 3 تعادلات في دور المجموعات، خلف كاب فيردي صاحبة الصدارة برصيد  7 نقاط.

وفاز محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور والمنتخب المصري، بجائزة رجل المباراة، بعد أدائه الاستثنائي في مباراة كاب فيردي.

وحل تريزيجيه بديلًا في الشوط الثاني من المباراة، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 50 من متابعة لتمريرة زميله أحمد حجازي، إضافة لصناعة الهدف الثاني الذي سجله مصطفى محمد في الدقيقة 93، ليساهم في تأهل “الفراعنة” للدور المقبل.

وبذلك سيواجه منتخب مصر المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة بالبطولة، في دور الـ16.

كأس أمم إفريقيا 2023 مصر مصر ضد كاب فيردي كاب فيردي محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه

مواد متعلقة

مصطفى محمد يهدى منتخب مصر التأهل بهدف قاتل فى شباك كاب فيردى

75 دقيقة.. منتخب مصر يحاول دون فاعلية وفيتوريا يدفع بكهربا

60 دقيقة.. منتخب مصر يتعادل ويبحث عن هدف العبور أمام كاب فيردى

عكس سير المباراة.. الرأس الأخضر تسجل الأول فى شباك مصر

كأس الأمم.. نيجيريا ترافق غينيا الاستوائية إلى دور الـ 16 بعد الفوز على غينيا بيساو

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

تشكيل كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

تشكيل نيجيريا أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. البنتاجون: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء (فيديو)

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الآشعة تحسم الجدل.. اشتباه فى إصابة الشناوى بالكتف

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ترامب يفجر مفاجأة بشأن انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

مصطفى محمد يهدى منتخب مصر التأهل بهدف قاتل فى شباك كاب فيردى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس