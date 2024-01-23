تريزيجيه رجل مباراة مصر ضد كاب فيردى فى كأس أمم أفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة مصر ضد كاب فيردي في دور المجموعات للمسابقة.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط من 3 تعادلات في دور المجموعات، خلف كاب فيردي صاحبة الصدارة برصيد 7 نقاط.

وفاز محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور والمنتخب المصري، بجائزة رجل المباراة، بعد أدائه الاستثنائي في مباراة كاب فيردي.

وحل تريزيجيه بديلًا في الشوط الثاني من المباراة، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 50 من متابعة لتمريرة زميله أحمد حجازي، إضافة لصناعة الهدف الثاني الذي سجله مصطفى محمد في الدقيقة 93، ليساهم في تأهل “الفراعنة” للدور المقبل.

وبذلك سيواجه منتخب مصر المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة بالبطولة، في دور الـ16.