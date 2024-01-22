الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف رامي عباس، وكيل أعمال المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل إصابة لاعبه.

وكتب عباس عبر حسابه على موقع“تويتر”:الإصابة أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية. سيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يومًا».

وأضاف: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هى الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

تعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

وكتب عباس عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم تويتر "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 إلى 28 يومًا وليس لمباراتين.

وتابع: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هى الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

كان الاتحاد المصري قد أعلن، أمس الأحد، عبر حسابه على فيسبوك "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر، غدًا، لاستكمال علاجه.

وأكمل: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".

رامي عباس محمد صلاح صلاح ليفربول كأس الأمم الأفريقية

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