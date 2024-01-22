كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا، عن تشكيل " النسور الخضراء" لمواجهة غينيا بيساو، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الاولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة نيجيريا ضد غينيا بيساو والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت بواني بكوت ديفوار.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا بشكل حصري على شبكة قنوات beIN Sports القطرية، من خلال قناة beIN AFCON 2.

تشكيل نيجيريا أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

أما عن تشكيل نيجيريا أمام غينيا بيساو

في حراسة المرمى: نوابالي

خط الدفاع: أينا - أوميرو - أجاي - باسي

خط الوسط: أونيكا - أوساي - أريبو

خط الهجوم: لوكمان - صامويل شيكويزي - فيكتور أوسيمين

وتمكن منتخب نيجيريا المدعم بنجمه الأول فيكتور أوسيمين، من الحصول على 4 نقاط، ليقترب من التأهل عن المجموعة الأولى، أملًا في العودة لمنصات التتويج من جديد.

وتستمر الإثارة في المجموعة الأولى أيضًا، حيث يُواجه البلد المضيف كوت ديفوار، نظيره العنيد غينيا الإستوائية، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل كوت ديفوار في تحقيق الانتصار ولا شيء سواه، من أجل تفادي خروج مبكر مذل من بطولة يستضيفها على أراضيه، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام نيجيريا بهدف نظيف، حيث يملك في جعبته 3 نقاط جمعهم من فوز على غينيا بيساو.

أما غينيا الإستوائية، فهو أحد المنتخبات التي تُقدم مستوى جيد ومفاجئ في تلك البطولة، بعد تعادله مع نيجيريا، ومن ثم انتصار برباعية على غينيا بيساو بأربعة أهداف لهدفين، ويأمل لتأمين صعوده للدور المقبل.