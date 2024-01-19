الركراكى يكشف.. هل استفز عز الدين أوناحى مصر باحتفاله؟

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حقيقة استفزاز لاعب منتخب بلاده عز الدين أوناحي لمنتخب مصر، عقب تسجيله هدفًا في شباك تنزانيا.

وكان أوناحي قد انتقد أسلوب لعب منتخب مصر في تصريحات له قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، ليرد عليه مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موزمبيق.

الأزمة لم تنته عند هذا الحد، إذ احتفل أوناحي بعد تسجيله هدفًا في انتصار بلاده على تنزانيا، بطريقة اعتبرها البعض استفزازية للجمهور المصري.

الركراكي: احتفال أوناحي لا علاقة له بمنتخب مصر

وقال الركراكي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم:" تصريحات أوناحي تم تضخيمها، احتفاله بهدف تنزانيا لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل".

وأردف:" المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة".

وأضاف: "عز الدين أوناحي أجرى حوارًا قبل أمم إفريقيا، وتحدث خلاله عن طريقة لعب مصر.. هو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها، بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز".

ونشر أوناحي صورة له أثناء مشاهدته مباراة مصر وغانا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، معبرًا عن دعمه لأشقائه في مصر.