الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديانج أساسيًا في تشكيل مالي أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم

أليو ديانج
أليو ديانج

كشف الإيفواري إريك شيل، المدير الفني لـ مالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة جنوب إفريقيا، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي بكوت ديفوار.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Afcon 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل مالي أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

أما عن تشكيل مالي أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا فشهد البدء بأليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي بشكل أساسي.

وجاء تشكيل مالي أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا كالآتي:

في حراسة المرمى: دجيجي ديالرا

خط الدفاع: ساكو - كوياتي - نياكاتي - تراوري

خط الوسط: أليو ديانج - إيف بيسوما - أمادو هيدارا

خط الهجوم: سينايكو - دومبيا - سيكو كويتا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

أما عن تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا، فشهد البدء بـ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا  كالآتي:

‫في حراسة المرمى: ويليامز‬

‫خط الدفاع: مودولو - إكسولو - مفالا - موديبا‬

‫خط الوسط: بيرسي تاو - موكوينا - سيثولي - ماسيكو‬

‫خط الهجوم: زواني - ماكجوبا‬

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الخامسة رفقة منتخبي تونس ونامبيا

وكان منتخب نامبيا قد انتصر على تونس بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.

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