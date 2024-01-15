يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. ميسي يفوز بجائزة "ذا بيست"

فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2023 خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز ميسي بالجائزة متفوقا على النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

وحصد النجم الأرجنتيني هذه الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته بعدما حققها في عامي 2019 و2022.

ولم يتواجد ليو (36 عاما) لاعب إنتر ميامي الأمريكي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل، والذي قال قبل الإعلان عن فوز ميسي بالجائزة " سأحتفظ بهذه الجائزة لسببين أولهما أنه لم يسبق لي الفوز بها في مسيرتي كلاعب، وثانيهما أنه لا يوجد اسم منقوش على هذه الجائزة".

وبعدما قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى المجد، عقب حصوله على لقب كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة لينال على أثره جائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم العام الماضي، ساهم النجم الملقب بـ(البرغوث) في فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي الموسم الماضي للنسخة الثانية على التوالي.

وكان ميسي أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الدوري الفرنسي موسم 2022 / 2023، كما تواجد في التشكيلة المثالية للبطولة المحلية، قبل أن يختتم مشواره مع فريق العاصمة الفرنسية ويحط الرحال في الولايات المتحدة.

ويخوض ميسي تحديا جديدا مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي انضم إليه في تموز/يوليو الماضي، وقاده لارتقاء منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي بعدما حصل معه على لقب كأس الدوريات الأمريكي-المكسيكي، عقب فوزه على مواطنه ناشفيل في المباراة النهائية للمسابقة في آب/أغسطس الماضي.

كان إنتر ميامي، الذي تأسس عام 2018، متأخرا صفر / 1، قبل أن يحرز ميسي هدف التعادل للفريق، الذي حسم فوزه بالبطولة عقب تفوقه 10 / 9 بركلات الترجيح على ناشفيل.

وحصل النجم الأرجنتيني المخضرم على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما نال أيضا جائزة الهداف عقب تسجيله 9 أهداف في 6 مباريات.

وعلى الصعيد الدولي، مازال ميسي قادرا على تقديم الإضافة مع منتخب الأرجنتين، الذي أحرز معه 8 أهداف في لقاءاته الثمانية التي خاضها عام 2023، غير أن ذلك لا يبدو مؤثرا – حتى الآن - في حسم قراره سواء بالاستمرار مع الفريق حتى النسخة المقبلة لكأس العالم أم لا، حيث مازالت الشكوك تحوم بشأن رغبته في قيادة الفريق في المونديال القادم.

وسجل ميسي 3 أهداف مع منتخب (راقصو التانجو) خلال مشواره بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحتل المركز الثاني حاليا بترتيب هدافي التصفيات، بفارق هدفين خلف الأوروجواياني داروين نونيز (المتصدر).

وساهم تألق ميسي مع الأرجنتين في تربع منتخب بلاده على صدارة جدول الترتيب حاليا برصيد 15 نقطة بعد خوض مبارياته الست الأولى بالتصفيات، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب أوروجواي.

ونجح ميسي للعام الثاني على التوالي في الجمع بين جائزتي (الكرة الذهبية) المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم، والتي حصل عليها هذا العام وتحديدا في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذا بيست.

وتفوق ميسي على جميع نجوم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لينال الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الرياضية هذا العام، معززا رقمه القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على الكرة الذهبية لفرانس فوتبول، بعد أن حصل نجم برشلونة الإسباني السابق على أعلى رصيد من النقاط في قائمة أفضل لاعبي العالم هذا العام ضمن جائزة الكرة الذهبية، بعدما نال 462 نقطة، متفوقا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه هالاند، الذي حصل على 357 نقطة، فيما حل مبابي ثالثا بـ270 نقطة.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على جائزة ذا بيست، التي انطلقت نسختها الأولى في يناير 2017، بعد أن كان يتقاسم الرقم القياسي مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وخلال مشواره مع سان جيرمان في الموسم الماضي، أحرز ميسي 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 41 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف البطولات.

وفيما يتعلق بمسيرته مع إنتر ميامي، سجل ميسي، الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 35 مليون يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم في العالم، 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة شارك فيها مع الفريق الأمريكي بكل البطولات.