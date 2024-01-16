الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موريتانيا تواصل مسلسل السقوط العربي بالهزيمة أمام بوركينا فاسو في أمم إفريقيا

بوركينا فاسو وموريتانيا
بوركينا فاسو وموريتانيا

حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارًا صعبًا على حساب نظيره الموريتاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق برتراند تراوري في الدقيقة 96 من ركلة جزاء، بيقول فريقه لتحقيق انتصار صعب في بداية البطولة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب بوركينا فاسو لـ 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد منتخب موريتانيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير

وواصل منتخب موريتانيا سلسلة النتائج السلبية للعرب في البطولة حتى الآن بعد تعادل مصر والجزائر مع موزمبيق وأنجولا على الترتيب.

وشارك بلاتي توريه متوسط ميدان فريق بيراميدز في المباراة كاملة مع منتخب بلده بوركينا فاسو، كما تحصل على بطاقة صفراء مع بداية الشوط الثاني.

يُذكر أن المنتخبين الجزائري والأنجولي قد تعادلا بهدف لمثله ضمن منافسات ذات المجموعة أمس الاثنين.

ومنتخب بوركينا فاسو يتواجد في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم رفقة منتخبات مصر وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

بوركينا فاسو موريتانيا كأس أمم إفريقيا 2023 كأس أمم إفريقيا تراورى

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