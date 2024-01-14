كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني بالرياض.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، فتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك معقل فريق النصر السعودي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC 5، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، فشهد البدء بثنائية روبرت ليفاندوسكي وفيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني ، فشهد البدء بالأوكراني أندريه لونين في حراسة المرمى، فيما يقود الثنائي البرازيلي رودريجو جوس وفينسيوس جونيور خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى:أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريليني تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد انتصر على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في دور نصف النهائي للبطولة، فيما تأهل برشلونة على حساب أوساسونا وصيف بطولة كأس ملك إسبانيا.