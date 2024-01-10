الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أتلتيكو ضد ريال مدريد فى كأس السوبر الإسبانى

أتلتيكو
أتلتيكو

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك معقل فريق النصر السعودي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - رودريجو دي بول - كوكي - ساؤول نيجيز - صامويل لينو

خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنطوان جريزمان

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

اتلتيكو مدريد تشكيل أتلتيكو مدريد ريال مدريد أتلتيكو كأس السوبر الإسباني

مواد متعلقة

تشافى: لسنا مرشحين لكأس السوبر الإسبانى فى وجود ريال مدريد وأتلتيكو

مدلزبرة يهزم تشيلسى بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

اتحاد جدة يقيد أحمد حجازى فى قائمته ويتخلى عن برازيليين

وصول وسام أبوعلى مهاجم الأهلى الجديد لمطار القاهرة

رسميًا.. توتنهام هوتسبير يتعاقد مع تيمو فيرنر قادمًا من لايبزيج

ناصر الخليفى: أُريد استمرار كيليان مبابى.. ولن يفعل شيئًا ضد باريس

المصري يهزم المقاولون بهدف نظيف في كأس الرابطة

روى فيتوريا: هدفنا كأس العالم 2026.. والبطولة فرصة صلاح الأخيرة

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

هل تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع؟.. "الغرف التجارية" توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا