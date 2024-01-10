تشكيل أتلتيكو ضد ريال مدريد فى كأس السوبر الإسبانى

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك معقل فريق النصر السعودي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - رودريجو دي بول - كوكي - ساؤول نيجيز - صامويل لينو

خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنطوان جريزمان

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.