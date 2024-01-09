رسميًا.. توتنهام هوتسبير يتعاقد مع تيمو فيرنر قادمًا من لايبزيج

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الألماني تيمو فيرنر قادمًا من لايبزيج، على سبيل الإعارة.

ونشر نادي توتنهام بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن فيرنر سينتقل إلى الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار للشراء بشكل دائم في الصيف المقبل.

وسيرتدي فيرنر البالغ من العمر 27 عامًا، القميص رقم 16، ليعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد فترة مع فريق لندني آخر، ألا وهو تشيلسي.

وبدأ تيمو، مسيرته المبكرة مع نادي TSV Steinhaldenfeld قبل أن ينضم إلى فريق الشباب في نادي شتوتجارت، ويتدرج في المراحل السنية للفريق ليشارك لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2013، في مباراة تصفيات الدوري الأوروبي، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي.

خلال فترة وجوده مع نادي شتوتجارت، شارك تيمو في 103 مباراة مع الفريق الألماني، وسجل 14 هدفًا ويظل أصغر هداف للنادي على الإطلاق بعد أن سجل أول هدف احترافي له في إحدى مباريات الدوري الألماني في سبتمبر 2013.

وانضم فيرنر إلى لايبزيج قبل موسم 2016/2017، وهو الموسم الأول للنادي في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الألمانية، ليسجل معهم 21 هدفًا في 32 مباراة في جميع المسابقات لصالح فريق البوندسليجا، مما ساعد الفريق على احتلال المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي يوليو 2020، وقع تيمو مع تشيلسي وظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر 2020، ضد برايتون وهوف ألبيون، وسجل هدفه الأول مع البلوز في نفس الشهر.

وشارك في 89 مباراة مع تشيلسي، وسجل 23 هدفًا، وساعد الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا 2020/21، وكأس السوبر الأوروبي في أغسطس 2021، وكأس العالم للأندية في فبراير 2022، خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج.

وعاد فيرنر إلى لايبزيج في أغسطس 2022، وفاز بكأس ألمانيا 2022/23 وكأس السوبر الألماني في أغسطس 2023.

وخلال فترتين مع الفريق سجل اللاعب 113 هدفًا في 213 مباراة.

وعلى الساحة الدولية، مثل تيمو بلاده عبر العديد من الفئات العمرية وحصل على أول استدعاء له مع المنتخب الأول في مارس 2017، حيث ظهر لأول مرة في نفس الشهر.

في عام 2017، لعب دورًا رئيسيًا في نجاح ألمانيا والتتويج كأس القارات، حيث ساعد في تسجيل هدف الفوز في المباراة النهائية وأنهى البطولة كأفضل هداف بالشراكة.

شارك تيمو أيضًا مع ألمانيا في كأس العالم 2018 في روسيا وبطولة أمم أوروبا 2020، وخاض 57 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل 24 هدفًا حتى الآن.