الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

سارة سمير: أطمح فى حصد ميدالية ذهبية بالأولمبياد

سارة سمير
سارة سمير

قالت سارة سمير، البطلة الأولمبية المصرية في رفع الاثقال، إنها تسعى للاستمرار في المنافسة بقوة وحصد البطولات، مشيرة إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر كان حريصًا على تشجيعها وتمنى لها التوفيق في الأولمبياد خلال زيارتها لمعسكر الفراعنة بصحبة د.أشرف صبحي وزير الرياضة.

أضافت سارة في تصريحات تليفزيونية، "نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، ووزير الرياضة يفعل كثيرًا من أجل دعم اللاعبين، وكذلك زيارة رائعة لهم من أجل تحفيزهم".

وواصلت: "مسئولو وزارة الرياضة واتحاد رفع الاثقال يوفر لهم كل الإمكانات من إقامة معسكرات وتدريبات وغيرها، للاستعداد للبطولات المقبلة".

أشارت إلى أن رفع الاثقال سيخوض خمس بطولات مؤهلة للأولمبياد، والبطولة الإفريقية في مصر هي الرابعة ولا زالت هناك بطولة أخرى وهي كأس العالم في تايلاند، وكل الدول ستخوض اللقب وبعدها يتم الإعلان عن المشاركين في الأولمبياد.

وأكدت أن هناك تحسنا واضحا في مستواها خلال الفترة الأخيرة، متمنية حصد ميدالية في الأولمبياد المقبلة.

وأتمت:"اتمنى تحقيق طموحي في الأولمبياد القادمة وتحقيق الذهبية في رفع الأثقال".

سارة سمير محمد صلاح منتخب مصر أشرف صبحي مصر

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