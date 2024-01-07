تشكيل برشلونة ضد بارباسترو فى كأس ملك إسبانيا.. جواو فيليكس يقود الهجوم

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة بارباسترو، في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مونسيبال دي ديبورتي على ملعب بارباسترو.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC 5، شاهد VIP.

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

أما عن تشكيل برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - فورت.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أوريول روميو - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - فيران توريس.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، لامين يامال بسبب الإيقاف.

يُذكر أن تلك المباراة هي الأخيرة لـ برشلونة قبل السفر إلى الرياض لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية.