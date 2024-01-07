كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ليفربول في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024

موعد مباراة أرسنال وليفربول والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وليفربول، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" معقل فريق "الجانرز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - بيوتر كيويور

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - ريس نيلسون

ويغيب عن أرسنال في مباراة اليوم، المحترف محمد النني لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد غياب الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب المرض.

ويقود الثلاثي لويس دياز، كودي جاكبو، داروين نونيز خط هجوم ليفربول، في ظل غياب المصري محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - جابرييل كوانساه - جو جوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت - كيرتس جونز

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - داروين نونيز