الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد بخماسية في شباك هدرسفيلد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الكاسح على ضيفه هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراة أُقيمت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الدور الثالث.

افتتح فيل فودين التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 33، من متابعة لتمريرة زميله جوليان ألفاريز.

وتمكن الأرجنتيني جوليان ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني لـ “السيتيزينز” في الدقيقة 37 من متابعة لتمريرة ريكو لويس.

ودفع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بالبلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 57، في المشاركة الأولى له منذ شهر أغسطس الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.

وسجل جاكسون الهدف الثالث لـ هدرسفيلد في الدقيقة 58، أثناء محاولته إبعاد تسديدة أوسكار بوب.

وعاد فودين ليسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

واختتم البلجيكي جيريمي دوكو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 74، من متابعة لتمريرة زميله دي بروين.

مانشستر سيتى هدرسفيلد تاون كاس الاتحاد الانجليزي كيفن دي بروين فيل فودين

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