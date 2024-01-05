الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. برشلونة الإسباني يكشف تفاصيل إصابة جواو كانسيلو

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم، تفاصيل إصابة لاعبه الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

يُذكر أن كانسيلو قد تعرض للإصابة في مباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، ليتم استبداله بالمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد 11 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وكان برشلونة قد فاز على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه:" "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم الجمعة أن لاعب الفريق الأول جواو كانسيلو يعاني من شد في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى".

وأضاف البيان: "لن يكون كانسيلو متاحا للمشاركة في المباريات، وسوف تحدد عملية إعادة التأهيل موعد عودته للملاعب".

 ويستعد برشلونة لملاقاة بارباسترو ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد غد الأحد، فيما يخوض مباراته المقبلة بالدوري الإسباني أمام ريال بيتيس في 21 يناير الجاري.

 يذكر أن كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا، لعب 22 مباراة مع برشلونة، وسجل خلالها ثلاثة  أهداف، وذلك منذ انضمامه للفريق على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالاتا لصيفية الماضية.

برشلونة جواو كانسيلو كانسيلو نادي برشلونة الدوري الاسباني

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