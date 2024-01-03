روديجر يقود الريال لانتصار صعب على مايوركا في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

في الدقيقة العاشرة، أرسل لوكا مودريتش كرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها الإنجليزي جود بيلينجهام بتسديدة برأسه، لكن حارس مايوركا تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 20، كاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد عندما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر.

وكاد مايوركا أن يهز شباك ريال مدريد في الدقيقة 43 بضربة رأسية من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وكاد دانيال رودريجيز أن يسجل هدفًا لـ مايوركا في الدقيقة 54، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى لونين.

وأخرج أنشيلوتي، فينيسيوس العائد منا لإصابة، ليدفع بـ براهيم دياز بدلًا منه.

وكاد براهيم دياز أن يتقدم لـ ريال مدريد في الدقيقة 72، بضربة رأسية أمام المرمى الخالي من متابعة لتسديدة رودريجو، لكنه سدد الكرة في القائم الأيمن بغرابة.

واستطاع الألماني أنطونيو روديجر تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 78، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها لوكا مودريتش من الجهة اليسرى، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني، فشهد عودة البرازيلي فينيسييوس جونيور للمشاركة أساسيًا، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فران جارسيا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم للإصابة، النمساوي ديفيد ألابا، الفرنسيين فيرلاند ميندي إدواردو كامافينجا، البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي إيدير ميليتاو، فيما يغيب الإسباني ناتشو فيرنانديز بسبب الإصابة.