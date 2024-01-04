باريس سان جيرمان يهزم تولوز ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسى

توج باريس سان جيرمان بطلًا لبطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم “كأس الأبطال” للمرة الـ12 في تاريخه، بفوزه على ضيفه تولوز بهدفين دون مقابل.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي كانج إن لي في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله عثمان ديمبيلي.

وتكفل النجم كيليان مبابي بإحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وحاول لاعبو تولوز التسجيل لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليخسروا اللقب لصالح الفريق الباريسي.

ورفع مبابي رصيده التهديفي مع سان جيرمان في الموسم الحالي إلى 22 هدفا خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق في جميع البطولات، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

ويأتي ذلك في ظل التكهنات بشأن مستقبل قائد منتخب فرنسا مع سان جيرمان، حيث بات من حقه التوقيع لأي ناد خلال شهر يناير الحالي.

وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضا، إثر فوزه الكاسح بخمسة أهداف مقابل هدف على نانت في المباراة النهائية.

وبذلك، عزز سان جيرمان، الذي فاز باللقب للمرة العاشرة في النسخ الـ11 الأخيرة للسوبر الفرنسي، رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعدا بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون.

في المقابل، واصل سوء الحظ مطاردته لتولوز في البطولة، بعدما عجز عن التتويج باللقب في ظهوره الأول بمباراة السوبر منذ عام 1957.

يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني الذي جرى بين سان جيرمان وتولوز في الموسم الحالي، بعدما تعادلا بهدف لمثله خلال المرحلة الثانية بالدوري الفرنسي في أغسطس الماضي.