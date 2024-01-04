الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم تولوز ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسى

كيليان مبابي وأشرف
كيليان مبابي وأشرف حكيمي

 توج باريس سان جيرمان بطلًا لبطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم “كأس الأبطال” للمرة الـ12 في تاريخه، بفوزه على ضيفه تولوز بهدفين دون مقابل.

 

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي كانج إن لي في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله عثمان ديمبيلي.

 

 وتكفل النجم كيليان مبابي بإحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

 

وحاول لاعبو تولوز التسجيل لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليخسروا اللقب لصالح الفريق الباريسي.

 

 ورفع مبابي رصيده التهديفي مع سان جيرمان في الموسم الحالي إلى 22 هدفا خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق في جميع البطولات، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

 

 ويأتي ذلك في ظل  التكهنات بشأن مستقبل قائد منتخب فرنسا مع سان جيرمان، حيث بات من حقه التوقيع لأي ناد خلال شهر يناير الحالي.

 

 وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضا، إثر فوزه الكاسح بخمسة أهداف مقابل هدف على نانت في المباراة النهائية.

 

 وبذلك، عزز سان جيرمان، الذي فاز باللقب للمرة العاشرة في النسخ الـ11 الأخيرة للسوبر الفرنسي، رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعدا بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون.

 

 في المقابل، واصل سوء الحظ مطاردته لتولوز في البطولة، بعدما عجز عن التتويج باللقب في ظهوره الأول بمباراة السوبر منذ عام 1957.

 

 يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني الذي جرى بين سان جيرمان وتولوز في الموسم الحالي، بعدما تعادلا بهدف لمثله خلال المرحلة الثانية بالدوري الفرنسي في أغسطس الماضي.

باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي كأس الأبطال تولوز مبابي

مواد متعلقة

روديجر يقود الريال لانتصار صعب على مايوركا فى الدورى الإسبانى

شوط أول سلبى بين ريال مدريد ومايوركا فى الدورى الإسبانى

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا فى الدورى الإسبانى: فينيسيوس أساسيًا

رسميًا.. استدعاء مهاجم الزمالك لقائمة منتخب تونس فى أمم إفريقيا

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

حقيقة اقتراب عبدالرزاق حمدالله من الانتقال لـ الرجاء المغربى

سيريوس يكشف آخر مستجدات مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي

الأكثر قراءة

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

"التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

حقيقة اعتداء ضباط أمن القليوبية على مواطن وإتلاف ممتلكاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة