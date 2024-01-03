تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني: فينيسيوس أساسيًا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد لمواجهة ضيفه ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق المدريدي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني، فشهد عودة البرازيلي فينيسييوس جونيور للمشاركة أساسيًا، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فران جارسيا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - براهيم دياز - أردا جولر - نيكو باز - كاريلو

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم للإصابة، النمساوي ديفيد ألابا، الفرنسيين فيرلاند ميندي إدواردو كامافينجا، البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي إيدير ميليتاو، فيما يغيب الإسباني ناتشو فيرنانديز بسبب الإصابة.