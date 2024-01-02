بوروسيا دورتموند يفاوض مانشستر يونايتد لاستعارة جادون سانشو

أكدت تقارير صحفية، أن بوروسيا دورتموند الألماني يعمل على استعارة جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن سانشو سيغادر مانشستر يونايتد هذا الشتاء، حيث يعمل النادي الإنجليزي رفقة بوروسيا بنشاط على إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن سانشو البالغ من العمر 23 عامًا، حريص على العودة إلى دورتموند، فيما تعمل جميع الأطراف المعنية على إيجاد حل.

وتابعت الشبكة أن الأمر يعتمد بشكل أساسي على مانشستر يونايتد، فمن أجل نجاح عملية الانتقال، يجب أن يكون النادي الإنجليزي منفتحًا للإعارة.

يذكر أن سانشو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو، صيف عام 2021.

وكان سانشو قد تم استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال، في نهاية شهر أغسطس الماضي، ليخرج اللاعب عن صمته ويصدر بيانًا يؤكد خلاله أنه أصبح بمثابة "كبش فداء"، ومن ثم رفض الاعتذار لمدربه، ليتم استبعاده من كل المباريات منذ ذلك الوقت. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، ارتبط اسم سانشو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الشتاء المقبل، وظهرت شائعات بإمكانية عودته إلى فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني.