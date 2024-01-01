الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"بابا الريدز" يوزع هداياه: صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك نيوكاسل

محمد صلاح
محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمعهما، والمقامة على ملعب أنفيلد رود في ختام منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 49 عن طريق المحترف المصري محمد صلاح، من هجمة رائعة بدأها لويس دياز الذي تلاعب بدفاعات نيوكاسل، ليمرر الكرة لـ داروين نونيز، الذي أعاد الكرة لـ "مو" ليضعها بدوره في الشباك.

ففي الدقيقة 13، تبادل داروين نونيز الكرة مع محمد صلاح لييطلق المهاجم الأوروجواياني تسديدة من داخل منطقة الجزاء أمام المرمى مباشرة، لكن مارتين دوبرافكا حارس ينوكاسل تصدى لتسديدته.

وسجل الكولومبي لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 18 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واحتسب الحكم أنتوني تايلور ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عركلة بوتمان لـ لويس دياز.

وتولى صلاح مهمة تنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 22، لكن مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته، قبل أن ترتد الكرة لـ ترينت ألكسندر أرنولد الذي سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 36، انفرد نونيز بمرمى نيوكاسل بعد قطعه الكرة من أحد المدافعين، لكنه أهدر الفرصة مرى أخرى بتصدي رائع من دوبرافكا، وسجل بيرن لاعب نيوكاسل هدفًا في الدقيقة 37، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ويقود المصري محمد صلاح هجوم الريدز في آخر لقاء له، قبل التوجه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم.

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام نيوكاسل في آخر لقاء قبل كأس الأمم

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، جوميز

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، جونز

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح.

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرمينتو، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، مايلي

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، جولينتون.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بيرنلي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق نيوكاسل يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام كل من لوتون تاون بهدف نظيف ونوتينجهام فورست بنتيجة 1-3، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.

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