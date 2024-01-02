الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل أولى مباريات الكاميرون..

مانشستر يونايتد يطلب استمرار أونانا حتى مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي

أندريه أونانا
أندريه أونانا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد يأمل في استمرار حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا حتى مباراتهم أمام توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد ألزم أندية الدوريات المختلفة بما فيها الدوري الإنجليزي، بالسماح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتها استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، في الأول من يناير.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يريد الاحتفاظ بأونانا لأطول فترة ممكنة، ويجري محادثات مع الاتحاد الكاميروني بشأن إمكانية لعبه أمام توتنهام يوم الأحد 14 يناير في بطولة الدوري الإنجليزي قبل يوم واحد فقط من أولى مباريات الكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام غينيا.

وأوضح التقرير أن أونانا سيكون متاحًا لمباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد  الإنجليزي يوم الاثنين المقبل أمام ويجان، ويتم التفاوض حول إمكانية مشاركته أمام توتنهام.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا رفقة غينيا، السنغال، جامبيا.

وكانت تقارير قد أكدت أن أونانا لديه مخاوف من فقد مركزه الأساسي في حراسة المرمى أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا لصالح التركي ألتاي بايندير.

مانشستر يونايتد أندريه أونانا مانشستر أونانا الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

صلاح يسجل هدفه الـ150 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

"بابا الريدز" يوزع هداياه: صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك نيوكاسل

الشوط الأول: هدفان ملغيان وصلاح يهدر ركلة جزاء في مباراة ليفربول ونيوكاسل

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء في مباراة ليفربول ونيوكاسل

فابينيو وروبيرتو فيرمينو يعودان إلى ليفربول: ماذا عن التفاصيل؟

التعادل يحسم ديربى القناة بين الإسماعيلى والمصرى فى دورى نايل

جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن عن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى وتحقيق إصابات مباشرة

كيف اشتعلت الطائرة اليابانية أثناء هبوطها؟.. أكاديمى يوضح

"طعنة في الصدر".. أول صور لشاب قُتل على يد جاره في بولاق الدكرور

انسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار.. "الجهاد الإسلامى" تكشف تفاصيل الورقة المقدمة لمصر

بداية من الغد.. تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء