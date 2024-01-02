مانشستر يونايتد يطلب استمرار أونانا حتى مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي

قبل أولى مباريات الكاميرون..

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد يأمل في استمرار حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا حتى مباراتهم أمام توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد ألزم أندية الدوريات المختلفة بما فيها الدوري الإنجليزي، بالسماح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتها استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، في الأول من يناير.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يريد الاحتفاظ بأونانا لأطول فترة ممكنة، ويجري محادثات مع الاتحاد الكاميروني بشأن إمكانية لعبه أمام توتنهام يوم الأحد 14 يناير في بطولة الدوري الإنجليزي قبل يوم واحد فقط من أولى مباريات الكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام غينيا.

وأوضح التقرير أن أونانا سيكون متاحًا لمباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين المقبل أمام ويجان، ويتم التفاوض حول إمكانية مشاركته أمام توتنهام.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا رفقة غينيا، السنغال، جامبيا.

وكانت تقارير قد أكدت أن أونانا لديه مخاوف من فقد مركزه الأساسي في حراسة المرمى أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا لصالح التركي ألتاي بايندير.