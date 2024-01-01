التعادل يحسم ديربى القناة بين الإسماعيلى والمصرى فى دورى نايل

تعادل الإسماعيلي مع نظيره المصري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2023-2024.

فريق الإسماعيلي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 49 بهجمة مرتدة بدأها صالح جمعة ممررًا الكرة لياو أنور، الذي مررها بدوره لـ عبدالرحمن مجدي، ليضع الكرة فوق محمود جاد في شباك المصري.

وعادل التونسي فخر الدين بن يوسف النتيجة للفريق البورسعيدي بهدف في الدقيقة 85 من متابعة لتمريرة إلياس الجلاصي ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المصري لـ16 نقطة في المركز السابع ورصيد الإسماعيلي لـ 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: محمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وحمدي النقاز

خط الوسط: محمد حسن وصالح جمعة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي

خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي وياو أنور

واستبعد الجهاز الفني للإسماعيلي محمد فوزي وعبدالله جمال، وإياد العسقلاني وكريم عرفات ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعبدالله السعيد وبشار أشرف وحسن صابر.

وتحمل مباريات الإسماعيلى والمصري أهمية أخرى على المستوى الجماهيرى باعتبارها مباراة "ديربى" فى منطقة القناة، ما يصعب مهمة الفريقين داخل أرض الملعب.

ويواجه مسئولو الإسماعيلي مأزقًا حرجًا للغاية بسبب إصرار إيهاب جلال على تقديم استقالته إذا حدثت أي نتيجة سلبية لفريقهم في مباراته أمام المصري البورسعيدي الليلة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر للمسابقة المحلية.

وتحدث إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مع نصر أبوالحسن رئيس النادي بصراحة مطلقة، وأخبره بأن صبره نفد في ظل المشاكل الهائلة التي يتعرض وبالتحديد المالية وتأثيرها السلبي علي عمله في تحقيق حلمه ببناء جيل جديد، وأن الوقت حان للرحيل عن النادي، مؤكدًا أن الأوضاع داخل الفريق صعبة للغاية ولا تساعده على تحقيق المشروع الذى تولى إدارة الفريق من أجله مع بداية الموسم.