السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد شكوى أسرته.. الوادي الجديد تصدر بيانًا حول واقعة وفاة شاب نتيجة الإهمال الطبي

وفاة شاب نتيجة الإهمال
وفاة شاب نتيجة الإهمال الطبي

أصدرت محافظة الوادى الجديد، بيانا منذ قليل حول واقعة وفاة مريض منذ عدة أيام نتيجة للإهمال الطبي عقب دخوله لمستشفى الخارجة التخصصي مصابًا بحالة اضطراب بالوعي وصعوبة بالتنفس.


وقالت المحافظة في بيانها، إن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرر سرعة بحث الواقعة والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير.


وكانت أسرة الفقيد محمد رشدي سعيد تقدمت بمذكرة منذ أيام بوفاة أحد أفرادها نتيجة الإهمال الصحي من أطباء مستشفى الخارجة التخصصي مما أدى إلى وفاة الشاب محمد.


وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن نتيجة التحقيقات جاءت كالتالي:- أن المريض محمد رشدي سعيد عبد الجيد، كان يعاني من غيبوبة سكر حادة دون علمه أو علم ذويه بإصابته بمرض السكر، وعقب دخوله المستشفى تم مناظرة الحالة وإجراء الفحوصات والأشعة المقطعية اللازمة، وحجزه بقسم عناية القلب تحت إشراف طبي من أطباء المستشفى وجامعة الوادي الجديد.

جرى السيطرة على ارتفاع السكر وحموضة الدم، إلا أن الحالة تعرضت لتوقف مفاجئ بعضلة القلب وفشل بوظائف الجهاز التنفسي دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش القلبي والرئوي حال دون الاستجابة لطلب ذويه بنقله لأحد المستشفيات خارج المحافظة؛ لخطورة وعدم استقرار الحالة.

وتقدمت المحافظة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما تؤكد المحافظة أنه لا تهاون في أي تقصير أو إهمال يُعرّض حياة وأرواح المواطنين للخطر، ولا تهاون في تقديم الواجب تجاه أي مريض، والهدف الأساسي هو راحة المرضى، وأكد محافظة الوادي الجديد أن المستشفي تدعم الكوادر المميزة في جميع القطاعات، مؤكدا إنه لا تهاون مع المقصرين والمهملين في القطاع الصحي بأكمله.

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