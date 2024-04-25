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"تعليم الوادي الجديد" تعلن نتائج المسابقة الرمضانية الفنية رمضان أحلى في مدارسنا

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

اعتمد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، نتائج المسابقة الرمضانية الفنية "رمضان أحلى في مدارسنا" بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية ضمن الأنشطة الرمضانية " ليالي رمضان ".

نتائج المسابقة

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن النتائج جاءت كما يلى، أولا مرحلة التربية الخاصة في مجال التعبير والتصميم الفني، فاز بالمركز الأول الطالبة دينا هشام مدرسة التربية الفكرية بالخارجة، وفي مجال الأشغال الفنية فاز بالمركز الأول الطالبة رقية منير من مدرسة موط الفكرية بالداخلة.

أما الطلاب الفائزون من المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول أميرة وائل فتحي مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة، والمركز الثاني آية عادل ربيع المعصرة الثانوية المشتركة بالداخلة، والمركز الثالث جنات محمد سيف، بلاط الثانوية المشتركة ببلاط.

الفائزون من المرحلة الثانوية

وفي مجال الأشغال الفنية للمرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول رزان محمد سید موط الرسمية للغات بالداخلة، والمركز الثاني شهد على محمد المعصرة الثانوية المشتركة بالداخلة، والمركز الثالث فاطمة مدحت عبد المقصود، نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة

و️الطلاب الفائزون من المرحلة الإعدادية في مجال التعبير والتصميم الفنى، فاز بالمركز الأول سلمى محمود أحمد، الزهور الجديدة تعليم أساسي بالخارجة، المركز الثاني ريهام محسن عبد الحكيم الشهداء الإعدادية المشتركة بالخارجة، المركز الثالث آية سيد أحمد حسن،السلام الجديدة تعليم أساسي بالخارجة.

 الفائزون من المرحلة الإعدادية

وفي مجال مجال الأشغال الفنية للمرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول أمل نور الدين أبو بكر عزب القصر الإعدادية بالداخلة، المركز الثاني نور محمد مبارز،بلاط الإعدادية المشتركة ببلاط، والمركز الثالث إرجوان أحمد آدم الشهيدة دعاء الإعدادية بالخارجة.

أما ️الطلاب الفائزون من المرحلة الابتدائية في مجال التعبير والتصميم الفني، فاز بالمركز الأول فاطمة أسامة إسماعيل، الراشدة الابتدائية المشتركة بالداخلة، والمركز الثانى رودينا محمد أحمد أدم، البستان للتعليم الأساسي بالخارجة، المركز الثالث سجى رأفت عبد الفتاح، عمر بن الخطاب الابتدائية بالخارجة.

وفي مجال مجال الأشغال الفنية للمرحلة الابتدائية، فاز بالمركز الأول مايا محمود على، الزهور الإبتدائية القديمة بالخارجة، والمركز الثانى أحمد صبحى عبد المنعم، موط الإبتدائية الجديدة بالداخلة، والمركز الثالث جنه محمود عبد الحميد النور للتعليم الأساسي بالخارجة

وكيل التعليم الوادي الجديد المسابقة الرمضانية الفنية رمضان أحلى فى مدارسنا ليالى رمضان

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