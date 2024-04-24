الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 43 ألف طن قمح من الوادي الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أعلن المهندس محمد رجب، مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم عن استلام 43 ألفًا و609 طنًا من محصول القمح من مزارع المحافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تفاصيل التوريدات

داخل المحافظة: تم توريد 17 ألفًا و939 طنًا، موزعة على صوامع مركز الخارجة (6 آلاف و411 طنًا) وصومعة شرق العوينات (11 ألفًا و265 طنًا) وشون البنك الزراعي (263 ألفًا و115 طنًا).

خارج المحافظة: تم توريد 25 ألفًا و669 طنًا، موزعة على الشركة القابضة للصوامع (5 آلاف و438 طنًا) ومطاحن مصر العليا (3 آلاف و949 طنًا) ومطاحن مصر الوسطى (12 ألفًا و426 طنًا) والتقاوي (3 آلاف و854 طنًا).

الانتهاء من خطة العمل

 وأكد وكيل التموين بالمحافظة أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

التموين الوادي الجديد محصول القمح تخفيف المعاناة عن الفلاحين جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين المحاصيل الاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي توفير العملة الصعبة

مواد متعلقة

حدائق الوادي الجديد مستعدة لاستقبال الزوار في شم النسيم.. تعرف عليها

تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقتي التقرير الصحفي والمجلة الإلكترونية

بإنتاجية وجودة مرتفعة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة زراعة بنجر السكر

"سيناء ما بين ملحمة التحرير وجهود التعمير".. ندوة لإعلام الداخلة احتفالًا بذكرى التحرير

محافظ الوادي يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس

"سيناء بين أمجاد الماضى وعزيمة المستقبل" ندوة تثقيفية بمركز النيل بالوادى الجديد

اشتعال النيران فى سيارة وإصابة شخص أثناء شحن التكييف بورشة فى الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى تصادم 3 تريلات بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟