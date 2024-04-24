توريد 43 ألف طن قمح من الوادي الجديد

أعلن المهندس محمد رجب، مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم عن استلام 43 ألفًا و609 طنًا من محصول القمح من مزارع المحافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تفاصيل التوريدات

داخل المحافظة: تم توريد 17 ألفًا و939 طنًا، موزعة على صوامع مركز الخارجة (6 آلاف و411 طنًا) وصومعة شرق العوينات (11 ألفًا و265 طنًا) وشون البنك الزراعي (263 ألفًا و115 طنًا).

خارج المحافظة: تم توريد 25 ألفًا و669 طنًا، موزعة على الشركة القابضة للصوامع (5 آلاف و438 طنًا) ومطاحن مصر العليا (3 آلاف و949 طنًا) ومطاحن مصر الوسطى (12 ألفًا و426 طنًا) والتقاوي (3 آلاف و854 طنًا).

الانتهاء من خطة العمل

وأكد وكيل التموين بالمحافظة أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.