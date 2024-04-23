اشتعال النيران فى سيارة وإصابة شخص أثناء شحن التكييف بورشة فى الوادي الجديد

أصيب شخص بحروق في أنحاء متفرقة بجسده الجسم أثر اشتعال النيران فى سيارة ملاكي أثناء شحن التكييف بورشة بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفي أسيوط الجامعي

تلقي اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص بحروق بالغة بجميع أنحاء الجسم أثر اشتعال سيارة ملاكي أثناء شحن التكييف الخاص بغاز الفريون، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، كما تم الدفع بسيارة الإطفاء للتأكد من عمليات الاطفاء والاخماد للسيارة المشتعله.

تبين إصابة الطالب كريم محمد مرسى ١٧ سنة، صاحب السيارة، بحروق بالغة في أنحاء جسمه نتيجة اشتعال السيارة أثناء شحن غاز الفريون لصيانة التكييف بإحدي الورش الموجودة بمركز الخارجة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى بأسيوط لتلقي العلاج



تم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحريق

مصرع شخص وإصابة اثنين فى تصادم 3 سيارات بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في، حادث سير بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.



وتبين من الفحص تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق "الخارجة – الداخلة" بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط، وإصابة كل من أبو العلا أحمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.