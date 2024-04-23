الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى تصادم 3 تريلات بالوادى الجديد

الحادث
الحادث

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في حادث مروري، بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد. 

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة. 

تفاصيل حادث تصادم 3 تريلات بالوادى الجديد

وتبين من الفحص تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق "الخارجة – الداخلة" بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط، وإصابة كل من أبو العلا أحمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ودفعت شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، بمعدات ثقيلة وأوناش للمساهمة في رفع آثار حادث تصادم 3 شاحنات عملاقة بمنطقة الكيلو 55 بطريق "الخارجة – الداخلة" بالقرب من مدخل المشروع والمعروف باسم "فوسفات أبو طرطور" تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بسرعة التدخل لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق. 

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق. 

لقي شخص مصرعه حادث مرورى إدارة شرطة النجدة جثة ومصابين تصادم 3 تريلات

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