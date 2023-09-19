الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

حادث مروري
حادث مروري

وقع  حادث تصادم سيارة دوبل كابينة مع  سيارة ملاكي على طريق الداخلة  بنطاق محافظة الوادي الجديد، وأسفر الحادث عن مصرع  6 أشخاص.

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بالأسماء.. وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق "الداخلة- العوينات"

وهرعت 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وقوات الأمن وتم نقل جثث الستة ضحايا إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما قام رجال الأمن بمعاينة مكان الحادث فيما دفع رجال المرور بالأوناش لإزالة أثار الحادثة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد إخطارا من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارتين ووجود ضحايا ومصابين.

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مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

وتوجه رجال الأمن وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى دوبل كابينة، وكشفت المعاينات والفحص عن مصرع 5 أشخاص بينما أصيب شخص واحد فقط، في منطقة الكيلو 100 ، وتم نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وضمت أسماء الضحايا المتوفين كلا من محمد حسنى عيسى، 35 سنة من القاهرة، حسني عبد الكريم سيد، 50 سنة من الداخلة، عبد الجواد عبده جابر، 50 سنة من محافظة المنوفية، أحمد محمد عبد المطلب، 45 سنة، من مركز الداخلة، عمرو الشحات جمعة، 35 سنة من حي شبرا بالقاهرة، أحمد علي مصطفى سليم، 30 سنة من محافظة البحيرة. 

 وقامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة، وحررت محضر بالحادث، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم محافظة الوادي الجديد سيارة ملاكي سيارات إسعاف شرطة النجدة مدير أمن الوادي الجديد

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