الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الرابع والسادس فى مسابقة "مصر فى عيون أبنائها"

تعليم الوادي يحصد
تعليم الوادي يحصد مراكز متقدمة في مسابقة مصر في عيون ابنائها

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، فوز قطاع تعليم المحافظة بمركزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة الفنية "مصر فى عيون أبنائها "والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن النتائج أسفرت عن فوز الطالب أحمد عبد الله عبد النعيم مدرسة التربية الفكرية بالخارجة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

فيما حصدت الطالبة هاجر رمزى منسوب مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالخارجة المركز السادس على مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل التعليم، إدارة الخارجة التعليمية والمعلمين والطلاب الفائزين.

وحرص وكيل التعليم على تكريم الفائزين بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية  وشمل التكريم الفائزين فى مسابقة أعياد الطفولة للعام الدراسي 2023_2024م. متمنيا لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والازدهار.

وكيل التعليم يتابع التدريبات العملية بقسم الطاقة الشمسية بمدارس الوادي الجديد

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية.

وخلال الزيارة تابع وكيل التعليم العمل بقسم الطاقة الشمسية والذى جرى افتتاحه  ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادى ودائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور الهامة فى التنمية على أرض المحافظة.

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب  وحثهم على ضرورة الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج ومن أجل أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها على مر السنوات

الجدير بالذكر أنه جرى تجهيز القسم  بمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل.

قطاع تعليم المحافظة مركزين على مستوى الجمهورية مصر في عيون أبنائها التعليم بالوادى الجديد تكريم الفائزين مسابقة أعياد الطفولة

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