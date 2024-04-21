وكيل "تعليم الوادي الجديد" يشهد فعاليات تقييم مسابقة مسرحة المناهج

تابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، فعاليات تقييم مسابقة مسرحة المناهج بمشاركة المدارس الفائزة على مستوى قطاع تعليم المحافظة بقاعة على حريف بالخارجة.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد ان فعاليات التقييم تضمنت تقديم الطلاب عروض مسرحية هادفة لتبسيط المنهج الدراسي، وإمداد الطالب بالمعلومات بطرق شيقة وممتعة.

مثمنا مجهودات القائمين على جميع الأعمال المقدمة وتوجيه عام التربية المسرحية بالمديرية، والإدارات التعليمية واهتمامهم بصقل مواهب الطلاب الإبداعية فى الفنون المسرحية والظهور بهذا المظهر المشرف اللائق، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة تحقيق أفضل النتائج وحصاد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

استعدادا لامتحانات نهاية العام.. وكيل التعليم يلتقى مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

التقى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وإدارات شئون الطلبة والأمن والمكتب الفني والعلاقات العامة، يأتى ذلك فى إطار الإستعداد والتجهيز لإجراء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى والمقرر لها مايو المقبل.



وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالمحافظة على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للتجهيز والاستعداد للامتحانات، وضرورة مراجعة أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من إجراءات الامن والسلامة داخل المدارس وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم العمل على توفير الحل المناسب لها على الفور من أجل مرور الامتحانات بكل انضباط ودقة. تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم.

تشكيل غرف عمليات بكل إدارة وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم

وشدد على تشكيل غرف عمليات بكل إدارة وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم، وإرسال تقارير يومية من كل إدارة بسير اعمال الامتحانات وكذا التأكيد على الموجه المقيم في كل مدرسة في فترة الامتحانات بالتواجد فى المواعيد المحددة وحتى انتهاء زمن الامتحان، ومتابعة سير اللجان والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها ويمنع منعا باتا دخول أي زائر للمدرسة أثناء انعقاد، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على الدوام.