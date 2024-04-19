الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شابين في حادث موتوسيكل بمركز الخارجة بالوادي الجديد

حادث تصادم موتوسيكل
حادث تصادم موتوسيكل

أُصيب قبل قليل، شابين من محافظة الوادي الجديد، في حادث تصادم موتوسيكل بمركز الخارجة بالوادي الجديد، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي  لتلقي العلاج.  

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم موتوسيكل بجوار مدخل قرية ناصر الثورة بمركز الخارجة.
وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.  

وتبين إصابة كلا من: أحمد بهجت أحمد، 27 سنة، هشام احمد سليمان 28 سنة وكلاهما من مركز الخارجة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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