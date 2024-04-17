الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع المعهد الفني الصحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد، أول اجتماع لمجلس إدارة المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد.

بحضور الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد وعدد من اساتذة كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الفني الصحي.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف المشرف على  كلية الطب البشرى ان الاجتماع تمت فيه الموافقة على فتح باب للدراسات التخصصية "الدراسات العليا" لشعب المراقب الصحي والتسجيل الطبي والإحصاء والمختبرات الطبية.

رئيس جامعة الوادي الجديد يلتقي وفد الجامعة الأمريكية 


استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وفد الجامعة الأمريكية برئاسة الدكتورة مها فخري المدير التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية والدكتورة وفاء بخيت نائب المدير التنفيذي والمهندس مينا يوسف مدير مراكز التطوير المهني بجامعات أسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف والوادي الجديد، وذلك بحضور الدكتورة منار علي سعيد الأستاذ المساعد بكلية الآداب ومدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة والدكتور محمد كمال- أخصائي التطوير المهني بالمركز والسادة فريق عمل المركز وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامعة ومركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إن الزيارة جاءت للوقوف على أهم وآخر الاستعدادات التي يشهدها مركز التطوير المهني الذي تجرى به حاليًا التجهيزات اللازمة لبدء العمل به قريبًا.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص الجامعة الدائم على فتح آفاق التعاون الدولي علميًا وأكاديميًا ومهنيًا والارتقاء به فى مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

واكد أن الجامعة بصدد بدء العمل بمركز التطوير المهنى لخدمة طلابها وخريجيها بالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مشيرًا إلى أن المركز  يهدف إلى تنمية مهارات طلاب كليات الجامعة كافة ومساعدتهم فى تخطيط مسارهم المهنى وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

أوضحت الدكتورة منار علي مدير المركز أن فريق عمل المركز بصدد التنسيق مع مجتمع الأعمال والشركات بالمحافظة والمحافظات المجاورة لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج للتعليم التجريبي لطلاب الجامعة بكلياتها المختلفة علاوة على توفير فرص للتواصل المباشر والتعاون المشترك مع إدارة الجامعة، مؤكدة على دور المركز الفاعل فى الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية داعمة لهم وتنمّية قدراتهم ومهاراتهم وتحسن نتائجهم.

وأشاد الوفد بالاستعدادات والتجهيزات التي يشهدها المركز لبدء العمل به مؤكدين على التقدم الذي تشهده جامعة الوادي الجديد بشكل مبهر ولافت للنظر وهذا ما لمسه الفريق من التغيرات والتطورات المذهلة والقفزات الواسعة على طريق التقدم والريادة متمنين للجامعة ومنتسبيها دوام التوفيق والتميز.

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جامعة الوادي الجديد أول اجتماع المعهد الفني الصحي الوادي الجديد وكيل وزارة الصحة اساتذة كلية الطب فتح باب للدراسات التخصصية

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