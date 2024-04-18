إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بمركز الداخلة بالوادى الجديد

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بمنطقة الدهوس، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بسبب خلافات عائلية.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 8 مصابين في مشاجرة لمستشفى الداخلة العام بسبب خلافات عائلية.

وتبين نشوب مشاجرة بالأيدي بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بين طرفي المشاجرة في منطقة الدهوس بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: م.ص، 30 عامًا، س.م، 25 عامًا، م.س، 19 عامًا، م.ع، 35 عامًا،م.س، 36 عامًا، م.م، 28 عامًا، م.م، 50 عامًا، ج.م، 49 عامًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب المشاجرة.



وفاة شخص واصابة اخر في حادث تصادم بالوادي الجديد

كما لقي شخص مصرعه وأصيب أخر في حادث تصادم شاحنة نقل " تريلا" مع تروسيكل أمام مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة بلاط وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف ونقل المصاب لمستشفى بلاط المركزي ونقل المتوفى لمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من اجراءات النيابة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم

شاحنة نقل ثقيل " تريلا" مع تروسيكل أمام مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة بلاط وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفى بلاط المركزي ونقل المتوفي لمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من اجراءات النيابة.

وتبين وفاة عبد المحسن عمر عبد المحسن، 43 عامًا من محافظة أسيوط ومقيم بمركز بلاط، وإصابة إبراهيم حسن بخيت، 30 عامًا ومقيم بمركز بلاط والذي تم نقله على المستشفى مباشرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.