الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بمركز الداخلة بالوادى الجديد

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بمنطقة الدهوس، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بسبب خلافات عائلية.

 

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 8 مصابين في مشاجرة لمستشفى الداخلة العام بسبب خلافات عائلية.

 

وتبين نشوب مشاجرة بالأيدي بين عائلتين بسبب خلافات عائلية بين طرفي المشاجرة في منطقة الدهوس بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: م.ص، 30 عامًا، س.م، 25 عامًا، م.س، 19 عامًا، م.ع، 35 عامًا،م.س، 36 عامًا، م.م، 28 عامًا، م.م، 50 عامًا، ج.م، 49 عامًا.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب المشاجرة. 


وفاة شخص واصابة اخر في حادث تصادم بالوادي الجديد

 

كما لقي شخص مصرعه وأصيب أخر في حادث تصادم شاحنة نقل " تريلا" مع تروسيكل أمام مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة بلاط وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف ونقل المصاب لمستشفى بلاط المركزي ونقل المتوفى لمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من اجراءات النيابة.

 

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم 
شاحنة نقل ثقيل " تريلا" مع تروسيكل أمام مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة بلاط وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفى بلاط المركزي ونقل المتوفي لمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من اجراءات النيابة.

 

وتبين وفاة عبد المحسن عمر عبد المحسن، 43 عامًا من محافظة أسيوط ومقيم بمركز بلاط، وإصابة إبراهيم حسن بخيت، 30 عامًا ومقيم بمركز بلاط والذي تم نقله على المستشفى مباشرة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أصيب 8 أشخاص محافظة الوادي الجديد خلافات عائلية شرطة النجدة مستشفي الداخلة النيابة العامة

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة صوريف وضاحية الزيتون فى الخليل بالضفة

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

حبس عاطل 4 أيام لقيامه بمجزرة عائلية بقرية آبيار بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين