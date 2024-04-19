احتراق 50 نخلة في حريق محدود بمنطقة زراعية بالوادي الجديد

تمكنت وحدة الدفاع المدني بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمنطقة زراعية بمركز الداخلة آدي إلى احتراق 50 نخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق محدود في احدي مزارع نخيل بمنطقة شندوم بمدينة موط على مساحة 2 فدان، بعد الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه.

أسفر الحريق على احتراق 50 نخلة مبمرة وغير مثمرة وبعض المخلفات الزراعية التي تحيط المنطقة دون خسائر بشرية أو أي إصابات أو نفوق لأى حيوانات متواجدة في المزرعة.

تم تحرير محضر بالواقغة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.