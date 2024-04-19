الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

احتراق 50 نخلة في حريق محدود بمنطقة زراعية بالوادي الجديد

جانب من الاطفاء
جانب من الاطفاء

تمكنت وحدة الدفاع المدني بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمنطقة زراعية بمركز الداخلة آدي إلى احتراق 50 نخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق محدود في احدي مزارع نخيل بمنطقة شندوم بمدينة موط على مساحة 2 فدان، بعد الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه.

أسفر الحريق على احتراق 50 نخلة مبمرة وغير مثمرة وبعض المخلفات الزراعية التي تحيط المنطقة دون خسائر بشرية أو أي إصابات أو نفوق لأى حيوانات متواجدة في المزرعة.

تم تحرير محضر بالواقغة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحدة الدفاع المدنى محافظة الوادي الجديد السيطرة علي حريق منطقة زراعية إحتراق 50 نخلة الحماية المدنية والإطفاء الحريق المخلفات الزراعية

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

بتيشرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف حشود إسرائيلية (فيديو وصور)

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

115 غرزة في الوجه.. شاب ينتقم من طالب رفض طلب صداقة على "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة