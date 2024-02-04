الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحماية المدنية بالوادي الجديد تسيطر على حريق هائل بقرية القلمون

حريق
حريق

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، على حريق هائل نشب في أعشاب جافة، وأشجار نخيل غير مثمر، بقرية القلمون في مركز الداخلة، بعد الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة وسط البلد بقرية القلمون في مركز الداخلة، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء وسيارات الوحدة المحلية والقري المجاورة، وكذلك الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحريق تحسبًا لوجود إصابات إثر تصاعد الأدخنة جراء محاولة الإطفاء من رجال الحماية المدنية والدفاع المدني، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.

 

 

الحماية المدنية والإطفاء محافظة الوادي الجديد حريق هائل أعشاب جافة وأشجار نخيل الحريق الإسعاف

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