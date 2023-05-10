الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق محدود في مزرعة قمح ونخيل بالوادي الجديد (صور)

حريق بمزرعة قمح بالوادي
حريق بمزرعة قمح بالوادي الجديد

شب حريق منذ قليل في مزرعة قمح بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات مياة الوحدات المحلية لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة اقماح بطريق المطار بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقع وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كما أدى ماس كهربائي إلى تفحم كشك بكامل محتوياته بمركز الداخلة بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق ومحاولة السيطرة عليه قبل إمتداده بالمساكن المجاورة وجاري عمليات التبريد للتأكد من انتهاء الحريق.


تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحريق في كشك مشروبات سريعة بمنطقة حي الجناين بمدينة موط بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمحاولة إخماد ألسنة النيران قبل وصولها للاماكن المجاورة.

قال شهود عيان إن الحريق بدأ بتصاعد الأدخنة من داخل الكشك، وبدأت النيران تتصاعد حتي تاكل بالكامل  بسبب ماس كهربائي، فيما أسرع رجال الحماية المدنية والإطفاء في الانتهاء من الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

حريق مزرعة قمح محافظة الوادي الجديد بسيارات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه بلاغ من شرطة النجدة النيابة العامة

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

مصر تدعو لوقف عاجل لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة