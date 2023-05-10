حريق محدود في مزرعة قمح ونخيل بالوادي الجديد (صور)

شب حريق منذ قليل في مزرعة قمح بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات مياة الوحدات المحلية لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة اقماح بطريق المطار بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقع وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أدى ماس كهربائي إلى تفحم كشك بكامل محتوياته بمركز الداخلة بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق ومحاولة السيطرة عليه قبل إمتداده بالمساكن المجاورة وجاري عمليات التبريد للتأكد من انتهاء الحريق.



تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحريق في كشك مشروبات سريعة بمنطقة حي الجناين بمدينة موط بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمحاولة إخماد ألسنة النيران قبل وصولها للاماكن المجاورة.

قال شهود عيان إن الحريق بدأ بتصاعد الأدخنة من داخل الكشك، وبدأت النيران تتصاعد حتي تاكل بالكامل بسبب ماس كهربائي، فيما أسرع رجال الحماية المدنية والإطفاء في الانتهاء من الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.