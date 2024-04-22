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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

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الازالة

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في إطار  جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل، حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

وأكد بيان المحافظة اليوم، تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة (مباني - زراعة) بنطاق مراكز المحافظة، والتي اسفرت عن استرداد مساحة 370 م مباني وفدان و14 قيراط أراضي زراعة.

وتهيب المحافظة بالمستثمرين والمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للمتقاعسين عن سداد مديونيات صندوق استصلاح الأراضي، حيث سيتم إدراج المشروعات المتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات ضمن أعمال الموجة

كما أكد البيان أنه يتم الرصد اليومي لأي مخالفات من خلال وحدة المتغيرات المكانية؛ لسرعة إتخاذ الإجراءات خلال فترة الموجة.

 

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