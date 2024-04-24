الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حدائق الوادي الجديد مستعدة لاستقبال الزوار في شم النسيم.. تعرف عليها

جانب من حدائق الوادي
جانب من حدائق الوادي الجديد

تستعد حدائق الوادي الجديد خلال أيام الاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم بصحبة الفسيخ والرنجة، إحدى الأكلات الشعبية المعتادة في هذا اليوم كطقوس تتوارثها الأجيال من قديم الزمان، فكان القدماء المصريين يحتفلون بهذا العيد منذ عام 2700 قبل الميلاد، وحددوا عيد الربيع بميعاد الانقلاب الربيعي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار، ويحتفل المصريون بيوم شم النسيم منذ آلاف السنين، واستمر الاحتفال به دون انقطاع في كل مراحل التاريخ المصري.

ارتبطت بهجة شم النسيم حتى الآن في بعض قرى ريف وصعيد مصر وخاصة الوادي الجديد بطقوس خاصة، حيث يصطحب الأهل والأسر الواحاتية الفسيخ والرنجة والبصل والجبنة القديمة، إلى الحقول والمزارع الخضراء للاستمتاع بهذا اليوم الذي ينتظره الأطفال من العام للعام للاحتفال به وسط الجنائن وعلى ألحان الأغاني الواحاتية القديمة التي يعشقها أهالي الوادي الجديد والتي يرددونها في المحافل والأعياد والمناسبات.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد بالعديد من الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة والمساحات الخضراء الشاسعة بجميع قري ومراكز المحافظة وبأسعار رمزية عن باقي المحافظات الأخري، قد تبدأ من 5 جنيهات في أكثر الأماكن من بينها حديقة السلام بمركز الخارجة، والحديقة العامة بمركز بلاط، وحديقة البدربان بمركز الداخلة، وحديقة الميدان بمركز الفرافرة علاوة على الحدائق العامة والمجانية المتواجدة بجميع مراكز المحافظة والتي تفتح ابوابها بصفه مستمرة لاستقبال أهالي الواحات.

أماكن لقضاء شم النسيم بالوادي الجديد

وتتميز الوادي الجديد بجمال الطبيعة وجوها الصافي المميز فمناخها جاف صيفا دافئ شتاءً، وهي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والأقل من حيث عدد السكان، وتتميز بالهدوء وجمال الطبيعة، حيث تكثر بها الواحات والآثار التي تمثل جميع العصور التاريخية منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية، وهي أكثر الأماكن زيارة في كافة المناسبات والأعياد والإجازات الصيفية.

ففي مركز الخارجة يوجد العديد من الأماكن السياحية والأثرية والترفيهية التي يتردد عليها المواطنون في جميع الأعياد والمناسبات وخاصة عيد شم النسيم مثل معبد هيبس، ومقابر البجوات، والممشي السياحي، وسينما هيبس، وقصر الناضورة، وحديقة 30 يونيو القريبة من مطار الخارجة ومنطقة اللبخة، وقصر مصطفى الكاشف، ومعبد الغويضه، ومعبد قصر الزيان، ومتحف الأثار في الخارجة.

وفي مركز الداخلة، توجد العديد من الأماكن والمقاصد الجميلة لزيارتها خلال عيد شم النسيم، مثل قرية القصر الإسلامية ومنتجع الرملة ودوار العمدة والمزوقة وحديقة حيوان البدربان ومعبد دير الحجر وقرية إلياس، وكذلك الحدائق العامة والمفتوحة بالمجان أمام المواطنين منذ الصباح الباكر.

وفي واحة الفرافرة والتي تحتوي على الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وبعض الدروب الصحراوية وبعض المنتزهات العامة، والخاصة وبعض القرى البيئية والسياحية التي يعشقها المترددين عليها سواء داخل أو خارج المحافظة.

 

جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
جانب من حدائق الوادي الجديد
للإحتفال بعيد شم النسيم الفسيخ والرنجة الأكلات الشعبية القدماء المصريين الأسر الواحاتية الحقول والمزارع الخضراء الحدائق والمنتزهات

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