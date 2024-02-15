موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به
يهتم الكثيرون بمعرفة موعد شم النسيم في عام 2024، حيث يأتي هذا الاحتفال مع بداية فصل الربيع وتفتح الزهور، يحتفل المصريون بهذا العيد في الحدائق والمنتزهات العامة، ويتناولون وجبة الفسيخ والرنجة والبصل والخس كوجبة رئيسية في هذا اليوم، بالإضافة إلى ممارسة الرسم والتلوين خاصة على البيض.
موعد شم النسيم 2024
أما عن موعد شم النسيم لعام 2024، فإنه سيُصادف يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024. يُعتبر شم النسيم من الأعياد التقليدية للمصريين القدماء حيث كانوا يحتفلون به في موسم حصاد المحاصيل وزهور الربيع. وعندما دخلت المسيحية مصر، أصبح شم النسيم مرتبطًا بعيد الفصح أو عيد القيامة، وأصبح يُحتفل به في الإثنين الذي يلي عيد الفصح.
لأول مرة من سنوات.. شم نسم 2024 خارج رمضان
يحتفل المصريون بعيد شم النسيم 2024، وهو الاحتفال الذي يحدث لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث يشارك فيه المسلمون والمسيحيون معًا، خلال العامين الماضيين، كان عيد شم النسيم يتزامن مع شهر رمضان، مما جعل من الصعب الخروج والتنزه في الحدائق وتناول الفسيخ والرنجة أثناء الصيام. ولكن هذا العام، سيكون عيد شم النسيم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفال بشكل أفضل. كل عام وأنتم بخير.
حكم الاحتفال بشم النسيم
الاحتفال بيوم شم النسيم حلال وليس حرام، حيث أكد مفتى الجمهورية في فتوى له نشرتها الصفحة الرسمية لدار "الإفتاء" عبر "فيسبوك"، أن شم النسيم من العادات المصرية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن المعروف أن العادات والأعراف، ما دام أنها لا تتعارض مع الشرع، فإنها جائزة. ولا يجب الانتباه إلى الأقوال التي تدعي أن هذا الاحتفال يحتوي على جذور وأصول غير مشروعة، حيث إن المحتفلين بهذا اليوم لا يلتفتون إلى ذلك بأي حال من الأحوال.
الإجازات الرسمية في عام 2024
- إجازة عيد تحرير طابا، الموافقة يوم الثلاثاء 9 رمضان الموافق 19 مارس 2024.
- إجازة عيد الفطر المبارك، الموافقة يوم الأربعاء غرة شوال الموافق 10 أبريل 2024.
- إجازة عيد تحرير سيناء، الموافقة يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.
- إجازة عيد العمال، الموافقة يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.
- إجازة شم النسيم، الموافقة يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024
- إجازة وقفة عيد الأضحى، الموافقة يوم السبت 9 ذو الحجة، والموافق 15 يونيو 2024.
- إجازة عيد الأضحى المبارك، الموافقة يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.
- إجازة عيد الجلاء 1956، الموافقة يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.
- إجازة ثورة 30 يونيه 2013، الموافقة يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.
- إجازة رأس السنة الهجرية، الموافقة يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو، الموافقة يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
- إجازة المولد النبوي الشريف، الموافقة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.
- إجازة عيد 6 أكتوبر، الموافقة يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
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