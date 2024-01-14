موعد شم النسيم 2024.. وكيفية احتفال المصريين به كل عام

موعد شم النسيم 2024 محور اهتمام الملايين من موظفي الدولة، وذلك لكونه إجازة رسمية تمنحها الدولة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بأجر كامل حيث تعد من العطلات الرسمية للدولة وفقا لقانون العمل المصري الذي يحدد طبيعة علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون فيها.



موعد شم النسيم 2024

يحصل موظفي الدولة على إجازة رسمية في موعد شم النسيم 2024 الذي يوافق هذا العام يوم الاثنين 6 مايو 2024 ويعد عيد من أعياد القدماء المصريين وخاص بعيد حصاد المحاصيل الزرعية واستمر الاحتفال به حتى الأن حيث تمنح الدولة الملايين من الموظفين في الوزرات والشركات الحكومية وشركات القطاع العام والشركات القابضة والهيئات الحكومية إجازة رسمية.

كما يحصل فيه موظفي البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وطلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية على اجازات في هذا اليوم وفقا لمواد قانون العمل المصري حيث تعد اجازة مدفوعة الأجر ضمن قائمة الاجازات والعطلات الرسمية للدولة المصرية.

كيفية احتفال المصريين بعيد شم النسيم

يرتبط شم النسيم بعيد الحصاد والذي يصادف أجواء فصل الربيع حيث الطبيعة الساحرة والاستمتاع بجمال الطبيعة لذلك يفضل الكثيرين من المصريين الخروج إلى المتنزهات العامة والحدائق ذات الطبيعة الخلابة ويرتبط هذا العيد بالمأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين.

كما ترتبط هذه المناسبة بعادات وتقاليد منذ القدم على رأسها تلوين البيض وتناول الخضروات مثل الخس والجزر والخيار وغير ذلك ويحتفل به كافة المصريين دون النظر إلى ديانة أو محافظة إقامة أو طبقة اجتماعية فهو عيد لكافة طوائف الشعب ويحرص الملايين على الاحتفال به حيث يعد بمثابة إعلان رسمي بانتهاء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الربيع واعتدل الجو.

ومن المقرر أن يكون احتفالات شم النسيم هذا العام خارج شهر رمضان المبارك والذي له طبيعة خاصة للمسلمين نظرًا لارتباطهم بالصيام مع ارتفاع درجات الحرارة وعدد ساعات الصيام وصلاة التراويح وغير ذلك من العادات التي يحد من الاحتفال بشم النسيم خلال السنوات الماضية.

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