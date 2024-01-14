تتصاعدة حدة البحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 24 وذلك عقب الارتفاع الذي شهدته بورصة الذهب العالمية بفعل تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن بالإضافة إلى أحداث غزة التي لم تنتهي بعد حيث يعتبر الذهب ملاذ آمن لحفظ قيمة المدخرات.

أسعار الذهب اليوم عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

ارتفع في سعر المعدن النفيس في البورصة العالمية بنسبة 0.2 بما يعادل نحو 4 جنيهات والذي أثر على التعاملات في الأسواق المصرية والتي شهدت ارتفاع يعادل نحو 5 جنيهات حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية نحو 3260 جنيه.

يعرض الدستور للقراء أسعار الذهب اليوم عيار 24 في محلات الصاغة المصرية وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت الأسعار بدون مصنعية كما يلي:-

سجل سعر الجرام من عيار 24 في الأسواق المحلية

البيع 3748.5 جنيه.

الشراء 3702.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سجل سعر الجرام من عيار 22 في الأسواق المحلية

البيع 3436.25 جنيه.

الشراء 3394.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سجل سعر الجرام من عيار 21 في الأسواق المحلية

البيع 3280 جنيه.

الشراء 3240 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سجل سعر الجرام من عيار 18 في الأسواق المحلية

البيع 2811.5 جنيه.

الشراء 2777.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سجل سعر الجرام من عيار 14 في الأسواق المحلية

البيع 2186.75 جنيه.

الشراء 2160 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سجل سعر الجرام من عيار 12 في الأسواق المحلية

البيع 187.25 جنيه.

الشراء 1851.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر الجرام من عيار 9 في الأسواق المحلية

البيع 1405.75 جنيه.

الشراء 1388.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المحلية

البيع 26240 جنيه.

الشراء 25920 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سجل سعر أونصة الذهب في الأسواق المحلية

البيع 2050$.

الشراء 2049$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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