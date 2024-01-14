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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر سبيكة الذهب الـ 1 جرام اليوم السبت 13 يناير 2024

سبائك ذهب
سبائك ذهب

سعر سبيكة الذهب الـ 1 جرام  اليوم السبت 13 يناير 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

 

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3،590 جنيه دون مصنعية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية وسعر سبيكة btc والجنيه الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8،569 جنيه

 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16،974 جنيه

 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 33،557 جنيه

 

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 66،658 جنيه

 

سعر أونصة الذهب 103،361 جنيه

 

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 165504 جنيهات

 

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام:

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 330356 جنيها

 

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية، اليوم السبت 13 يناير :2024

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 13 يناير 2023 هو26030

 

متوسط مصنعيات سبائك الذهب الحالية

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 75 إلى 85 جنيهًا

 

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا

 

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا

 

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا

 

مصنعية ودمغة سبيكة الذهب وزنها 20 جرامًا بلغت 56 جنيهًا

 

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31 جرامًا بلغت 56 جنيهًا

 

تعرف على أسعار الذهب اليوم 13 السبت  يناير 2024 :

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024 قيمة 26,030,00

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 13 يناير 2024 قيمة  3,720,00

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 13 يناير 2024 قيمة  3.255.00

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 13 يناير 2024 قيمة  2.790.00

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 13 يناير 2024 قيمة  2.233.00

سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024 سبيكة الذهب وزن 2 5 سبيكة الذهب وزن 20 جراما سعر الجنية الذهب

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