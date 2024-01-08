سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم ارتفاعات جديدة مع زيادة سعر الذهب للبيع والشراء خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل الذهب عيار 21 ارتفاع جديد بنحو 25 جنيه كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب بداية تعاملات اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم

سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم 20610 جنيه.

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 20330 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام Swiss Gold : 21135 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 خلال تعاملات اليوم الاثنين ارتفاع بنحو 25 جنيه، حيث سجل الذهب عيار 21: 3325 جنيه للبيع، 3275، جنيه للشراء، مرتفعًا بنحو 25 جنيه.

وتختلف سعرالمصنعية من محل صاغة لآخر، وتكون بين 60 جنيه وحتى 120 جنيه على الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجلت سعر الذهب اليوم عيار 18 2850 جنيه للبيع، 2807.25 جنيه للشراء، مرتفعًا بنحو 21.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24: بيع 3،726 جنيه، وللشراء 3،760 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 22 بيع 3،415 جنيه، وللشراء 3،447 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2،173 جنيه، وللشراء 2،193 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،863 جنيه، وللشراء 1،880 جنيه

سعر الاونصة بيع 115،870 جنيه، وللشراء 116،936 جنيه

سعر الجنيه الذهب بيع 26،080 جنيه، وللشراء 26،320 جنيه

سعر كيلو الذهب بيع 3،725،714 جنيه، وللشراء 3،760،000 جنيه