الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء

سبيكة ذهب 5
سبيكة ذهب 5

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم ارتفاعات جديدة مع زيادة سعر الذهب للبيع والشراء خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل الذهب عيار 21 ارتفاع جديد بنحو 25 جنيه كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب بداية تعاملات اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء. 

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم

  • سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم 20610 جنيه.
  • سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 20330 جنيه.
  • سعر سبيكة ذهب 5 جرام Swiss Gold : 21135 جنيه

انتعاش سوق الذهب المستعمل والجملة (صور)

135 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 خلال تعاملات اليوم الاثنين ارتفاع بنحو 25 جنيه، حيث سجل الذهب عيار 21: 3325 جنيه للبيع، 3275، جنيه للشراء، مرتفعًا بنحو 25 جنيه.

وتختلف سعرالمصنعية من محل صاغة لآخر، وتكون بين 60 جنيه وحتى 120 جنيه على الجرام الواحد. 

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجلت سعر الذهب اليوم عيار 18 2850 جنيه للبيع، 2807.25 جنيه للشراء، مرتفعًا بنحو 21.5 جنيه. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 24: بيع 3،726 جنيه، وللشراء 3،760 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء  عيار 22  بيع 3،415 جنيه، وللشراء 3،447 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 14   بيع 2،173 جنيه، وللشراء 2،193 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 12   بيع 1،863 جنيه، وللشراء 1،880 جنيه

سعر الاونصة بيع 115،870 جنيه، وللشراء 116،936 جنيه 

سعر الجنيه الذهب   بيع 26،080 جنيه، وللشراء 26،320 جنيه

سعر كيلو الذهب     بيع 3،725،714 جنيه، وللشراء 3،760،000 جنيه

txt

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر سبيكة ذهب 5 جرام أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 18 الذهب عيار 21 أسعار الذهب للبيع والشراء

مواد متعلقة

توقعات سعر الذهب 2024.. وسعرها اليوم في سوق الصاغة

عاجل.. ارتفاع طفيف لـ"عيار 21".. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 29-9-2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 28-9-2023

تراجع عيار 21 .. تحديث لحظى لسعر الذهب الآن في مصر

تراجع طفيف لعيار 21 .. تحديث لحظي لسعر الذهب الآن

ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 فى مصر

تراجع طفيف لعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 21-9-2023

أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء فى مصر بدون المصنعية

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال