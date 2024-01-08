سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع اقتراب موعد الزفاف والمناسبات السعيدة يكثر التساؤل عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم وذلك للمرة الثانية على الرغم من أن إجازة عيد الميلاد المجيد وسوق الصاغة المحلية والعالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 55 جنيهًا، وذلك مقارنًة بسعره أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصري والدولار

وفي إطار الخدمات التي تقوم يتقديمها «الدستور» نقدم في السطور التالية آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 يناير 2024، وفقًا لتصريحات خبير المشغولات الذهبية "أمير رزق".

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

قال أمير رزق إن أسعار الذهب ارتفع مرتين بالأسواق على مدار اليوم، وذلك رغم إجازة الصاغة؛ لأن الإجازة ستكون للمستهلكين، أما التجار فسوف يتداولون بشكل طبيعي وهو ما سيؤثر على سعر الذهب بالارتفاع والانخفاض، وبلغ المعدن الأصفر المستويات التالية:

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 3800 جنيه مقارنة بـ 3737 جنيهًا في الصباح (هذه الأسعار لا تشمل الضريبة والدمغة).

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3325 جنيهًا وذلك مقارنة بـ 3270 جنيهًا في الصباح (هذه الأسعار لا تشمل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2850 جنيهًا مقارنة بـ 2803 جنيهات في الصباح (هذه الأسعار لا تشمل الضريبة والدمغة).

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

سجل سعر الجنيه الذهب الآن 26600 جنيه وتكون مقارنة بـ 26150 جنيهًا في الصباح (هذه الأسعار لا تشمل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقرت أسعار الذهب في البورصة العالمية اليوم الإثنين على 2045.79 دولار للأوقية.

سبب ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، وذلك في تصريحات صحفية إن يكون سبب ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر سيرجع إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر خاصًة بعد أن قام البعض بفك شهادات الـ 25% للاستثمار بالذهب، وذلك باعتباره ملاذ أمن.