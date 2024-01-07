الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

سبيكة الذهب
سبيكة الذهب

ارتفع سعر سبيكة الذهب 50 جرام مع الارتفاعات التي جلستها أسعار الذهب اليوم في مصر بعد عدة أيام من التراجعات، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3325 جنيه، والذهب عيار 24 الذي يتم تصنع  السبيكة الذهب منه إلى 3800 جنيه، وذلك مع الارتفاع الذي سجله سعر الذهب العالمي في آخر جلسات تداوله قبل الراحة الأسبوعية.

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم، وسعر الجنيه الذهب اليوم.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر

يختلف سعر سبيكة الذهب 50 جرام من شركة لأخرى، وتكون الفروق بين الشركات بسيطة لا تتخطي مئات الجنيهات، وجاء سعر سبيكة الذهب 50 جرام في سوق الصاغة اليوم الأحد بدون ثمن المصنعية كالتالي: 

سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 203300 جنيه

سعر سبيكة الذهب عيار 24 بى تى سي 50 جرام : 204905 جنيه

سعر سبيكة الذهب 50 جرام Swiss Gold ذهب عيار 24  : 208650 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 سويس جولد وزن 50 جرام : 206245 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم 

يختلف سعر الجنيه الذهب من شركة لأخرى كما يختلف حسب وزن الجنيه الذهب، وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية كالتالي: 

  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 28805 جنيه
  • نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 14385 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 28465 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 28465 جنيه
  • جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 29750 جنيه
  • جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن": 28775 جنيه

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