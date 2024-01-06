مناقشة حرب غزة.. بلنكن يلتقي نظيره التركي خلال زيارته لاسطنبول

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى إسطنبول، وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وتعد اسطنبول، محطة بلنكن الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة، ومن المقرر ان يبحث بلنكن،عدة مسائل؛ من بينها إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير.

كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين يزورون الشرق الأوسط

هذا ويتوجه كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين إلى الشرق الأوسط في محاولة جديدة لتجنب التصعيد بعد أسبوع متوتر أدت فيه غارة إسرائيلية على بيروت إلى استشهاد صالح العاروري، نائب حركة حماس، بجانب ضربة أمريكية في بغداد أسفرت عن مقتل قائد في قوات الحشد الشعبي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يسافر زعماء الولايات المتحدة وأوروبا إلى الشرق الأوسط في مسعى دبلوماسي لتخفيف التوترات في المنطقة، وتأتي هذه الرحلات في الوقت الذي تثير فيه الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر ولبنان والعراق وأماكن أخرى القلق بشأن صراع أوسع نطاقًا.

فقد وصل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة إلى تركيا، المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط، حيث سيزور الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر، بينما يزور جوزيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لبنان يوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن سيناقش خلال سفره "الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية" من بين أمور أخرى.

جوزيب بوريل يزور الشرق الأوسط

ويوم الجمعة، سافر كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى لبنان، حيث سيناقش الوضع في غزة وما حولها، "بما في ذلك تأثيره على المنطقة، وخاصة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فضلًا عن أهمية ذلك لتجنب التصعيد الإقليمي".