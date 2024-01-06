كيف تزايد دعم القضية الفلسطينية بين الجمهور الأمريكي بعد حرب غزة؟

قال "المركز العربي" ومقره واشنطن العاصمة، إن دعم القضية الفلسطينية يتزايد بين الجمهور الأمريكي وخاصة بين الأمريكيين الشباب بعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

حرب غزة تعيد القضية الفلسطينية للضوء

وقال المركز، في تقرير له إنه لعقود من الزمن، تمتعت إسرائيل بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الأمريكيين، ولكن في السنوات الأخيرة، كان هناك تحول ملموس في الرأي العام بعيدًا عن هذا الموقف التقليدي.

وبينما تظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والأغلبية في الكونجرس متجذرة في موقفها المؤيد لإسرائيل، يبدو أن دعم القضية الفلسطينية يتزايد بين الجمهور الأمريكي، وخاصة بين الأمريكيين الشباب كما اتسع الانفصال بين رأي الشباب وسياسة الحكومة الأمريكية بشكل ملحوظ منذ أطلقت إسرائيل حملتها العسكرية الضخمة ردًا على عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وتابع التقرير أن الجامعات والمدن الأمريكية الكبرى أصبحت ساحات قتال للاحتجاجات، حيث يدين الطلاب المؤيدون للفلسطينيين إسرائيل بصوت عالٍ بسبب حملة القصف الضخمة والعشوائية التي تشنها في غزة، كما يدين الحكومة الأمريكية لإعطائها الضوء الأخضر.

وشهدت الجامعات أيضًا دعوات لوقف إطلاق النار وتحقيق العدالة للفلسطينيين العالقين في تبادل إطلاق النار المميت بين حماس والجيش الإسرائيلي.

وقال التقرير إن تزايد المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، وخاصة بين الناخبين الشباب، يثير تساؤلات مهمة وهل سيؤدي الدعم المتزايد للعدالة والسلام الفلسطيني إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل؟ هل سيكلف الشباب الأميركي الذي يؤيد وقف إطلاق النار في غزة الرئيس جو بايدن إعادة انتخابه؟.

ووفقا للتقرير أصبحت تصرفات إسرائيل في غزة والدمار الشامل الذي أحدثته قواتها موضوعا مثيرا للجدل في الولايات المتحدة.

تراجع الدعم لإسرائيل بين الشباب الأمريكيين

وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2022 أن “البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أكثر ميلًا من الأمريكيين الأكبر سنًا إلى النظر إلى الشعب الإسرائيلي بشكل سلبي ولكن الفلسطينيين بشكل إيجابي” وقد أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا منذ الغزو الإسرائيلي لغزة في أكتوبر.