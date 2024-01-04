محمد دحلان: قيادات حماس بالكامل على قائمة الاغتيالات.. واستشهاد العارورى لن يوقف المسيرة

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم الخميس، تعليقاً على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في لبنان، إن إسرائيل نفذت هذه الضربة لاستعادة ما فقدته من كرامة وخسائر.

اغتيال العاروري

وأضاف دحلان في حوار ببرنامج "توتر عالي" مع الإعلامي طوني خليفة، على قناة “المشهد”، أن العاروري كان في مرمى قائمة الاعتقال لدى حكومة الاحتلال، والاغتيال ربما يحقق بعض الرضا لإسرائيل من الداخل ولكنه لن يوقف المسيرة.

وتابع: “كل عملية اغتيال فيها الكثير من التفاصيل والمفترض أن يكون الضاحية الجنوبية أكثر كيان محصن، وكل التنظيمات المغلقة هي الأكثر تعرضاً، وكل مَن يعرف أنه مطلوب لا بد أن يتصرف كمطلوب”.

وحول وجود دحلان على قائمة الاغتيالات السياسية لدى الاحتلال، قال: “أنا كنت مطلوباً وتركت السلطة، وهذا قرار اتخدته منذ سنوات ولن أترك النضال وواجبي تجاه شعبنا. وتعرضت لمحاولة اغتيال وكانت لايف ولكن القدر قرر أن أعيش ولما كان يرتفع التهديد كنت بختفي، وهقولك حاجة أكثر افتخاراً أن القيادي في حركة حماس محمد الضيف مطلوب منذ فترة طويلة ولا يزال يعيش حتى هذه اللحظة، وهناك مئات من المطلوبين ما زالوا أحياء حتى الآن”.

اغتيال نائب ياسر عرفات

وقال دحلان: “إسرائيل اغتالت نائب أول رئيس للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات في تونس، خليل الوزير، رحمه الله، ومن يقرأ الصحافة الإسرائيلية سيعرف أن قيادات حماس كلها على قائمة الاغتيال وكلها من غير استثناء من يقع تحت يد إسرائيل سيتم اغتياله”.