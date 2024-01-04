الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمد دحلان: قيادات حماس بالكامل على قائمة الاغتيالات.. واستشهاد العارورى لن يوقف المسيرة

غزة
غزة

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم الخميس، تعليقاً على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في لبنان، إن إسرائيل نفذت هذه الضربة لاستعادة ما فقدته من كرامة وخسائر.

اغتيال العاروري 

وأضاف دحلان في حوار ببرنامج "توتر عالي" مع الإعلامي طوني خليفة، على قناة “المشهد”، أن العاروري كان في مرمى قائمة الاعتقال لدى حكومة الاحتلال، والاغتيال ربما يحقق بعض الرضا لإسرائيل من الداخل ولكنه لن يوقف المسيرة.

وتابع: “كل عملية اغتيال فيها الكثير من التفاصيل والمفترض أن يكون الضاحية الجنوبية أكثر كيان محصن، وكل التنظيمات المغلقة هي الأكثر تعرضاً، وكل مَن يعرف أنه مطلوب لا بد أن يتصرف كمطلوب”.

وحول وجود دحلان على قائمة الاغتيالات السياسية لدى الاحتلال، قال: “أنا كنت مطلوباً وتركت السلطة، وهذا  قرار اتخدته منذ سنوات ولن أترك النضال وواجبي تجاه شعبنا. وتعرضت لمحاولة اغتيال وكانت لايف ولكن القدر قرر أن أعيش ولما كان يرتفع التهديد كنت بختفي، وهقولك حاجة أكثر افتخاراً أن القيادي في حركة حماس محمد الضيف مطلوب منذ فترة طويلة ولا يزال يعيش حتى هذه اللحظة، وهناك مئات من المطلوبين ما زالوا أحياء حتى الآن”.

txt

البرلمان العربي: أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

اغتيال نائب ياسر عرفات

 وقال دحلان: “إسرائيل اغتالت نائب أول رئيس للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات في تونس، خليل الوزير، رحمه الله، ومن يقرأ الصحافة الإسرائيلية سيعرف أن قيادات حماس كلها على قائمة الاغتيال وكلها من غير استثناء من يقع تحت يد إسرائيل سيتم اغتياله”.  

محمد دحلان اغتيال العاروري اغتيال العارورى القيادى بحماس أسرى حماس إخوان حماس قادة حماس

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

شكرى يؤكد موقف مصر الرافض مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار