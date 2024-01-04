أبو ردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، لليوم الثالث على التوالي، يأتي استكمالًا للعدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية

وأضاف أبو ردينة، أن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية لن تحقق الأمن والاستقرار، سواء في فلسطين أو في المنطقة برمتها، خاصة اعتداءات المستعمرين على المدن والقرى والمخيمات بحماية قوات الاحتلال، التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينة.

الدعم الامريكي للاحتلال

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي المستمر وتوفير الحماية للاحتلال شجعاه على التمادي في مجازره المستمرة ضد شعتبنا الفلسطيني، مطالبا الإدارة الأميركية بإلزام سلطات الاحتلال وقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا فوق أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه وفي مقدمتها القدس بمقدساتها.

مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم

يذكر أنه تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحامها لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ما أدى إلى وقوع إصابتين، وتسجيل اعتقالات، وقصف منزل، وتدمير الشوارع والبنى التحتية وممتلكات المواطنين ومنازلهم والمنشآت العامة والخاصة وتخريبها.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر، بأن إصابتين وصلتا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب المبرح.

وهدمت قوات الاحتلال منزل الشهيد غيث شحادة في حارة الجورة بالمخيم، الذي استُشهد في السابع عشر من كانون الأول الماضي.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم المحاصر من كل جهاته ومداخله، في الوقت الذي يداهم فيه جنود الاحتلال منازل المواطنين، ويحتجز سكانها، ويُخضعهم للاستجواب، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح، بمن فيهم كبار السن، ويعتقل المئات منهم، ويحول بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة.

وفي تطور لاحق، أعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واعترضت سيرها وأوقفت إحداها عند دوار اليونس (دوار شويكة) شمال المدينة وقامت بتفتيشها.