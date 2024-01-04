"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وأشارت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ 7 أكتوبر 2023 لتصل إلى 5630 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الأربعاء، عن أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 36 معتقلًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.